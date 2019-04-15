15.04.2019 09:00

В центре Харькова обокрали парковки муниципальногь велопроката (ФОТО)

Украли солнечные панели из пунктов муниципального проката Nextbike.



// Facebook

Обокрали парковки на пл. Конституции и пл. Павловской, сообщили на странице компании в Facebook.

По информации компанияя, кража произошла в период с 9 по 11 апреля. В пунктах велопроката на пл. Конституции и вощле пл. Павловской демонтировали солнечные панели.

«За информацию, которая приведет к возвращению имущества nextbike.ua, либо о людях, причастных к кражам, обещаем вознаграждение!» – говорится в сообщении.