Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова обокрали парковки муниципальногь велопроката (ФОТО)
15.04.2019  09:00   

В центре Харькова обокрали парковки муниципальногь велопроката (ФОТО)

Украли солнечные панели из пунктов муниципального проката Nextbike.


// Facebook

Обокрали парковки на пл. Конституции и пл. Павловской, сообщили на странице компании в Facebook.

По информации компанияя, кража произошла в период с 9 по 11 апреля. В пунктах велопроката на пл. Конституции и вощле пл. Павловской демонтировали солнечные панели.

«За информацию, которая приведет к возвращению имущества nextbike.ua, либо о людях, причастных к кражам, обещаем вознаграждение!» – говорится в сообщении.

Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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