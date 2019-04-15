15.04.2019 09:22

Школьника, пропавшего пять дней назад, ищет полиция (ФОТО)

Слободским отделением полиции разыскивается Даниил Переходович, 2005 года рождения.



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Ученик школы №113 10 апреля ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно.

На вид Даиннилу 14 лет, рост около 150 - 160 см, худощавого телосложения, короткие волосы русого цвета, глаза серые.



Был одет в темные брюки, спортивный джемпер темно-синего цвета, черные кроссовки.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении парня, просят сообщить по телефону (057) 737-23-46 в дежурную часть Слободского ОП ГУНП в Х / о, или по 102.



