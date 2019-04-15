Школьника, пропавшего пять дней назад, ищет полиция (ФОТО)

Слободским отделением полиции разыскивается Даниил Переходович, 2005 года рождения.
Ученик школы №113 10 апреля ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно.
На вид Даиннилу 14 лет, рост около 150 - 160 см, худощавого телосложения, короткие волосы русого цвета, глаза серые.
Был одет в темные брюки, спортивный джемпер темно-синего цвета, черные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении парня, просят сообщить по телефону (057) 737-23-46 в дежурную часть Слободского ОП ГУНП в Х / о, или по 102.
По причине эмоциональности день не подходит для финансовіх дел, по возможности воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.
Неделя начнется пасмурно и мокро. В Харькове кратковременный дожди, днем гроза, местами град, шквал. Во время грозы порывы ветра 15–20 м/с.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
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давл.:
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