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15.04.2019  09:34   

Полицейский Prius попал в ДТП на Салтовке (ФОТО)

По словам очевидцев, в автомобиль правоохранителей сзади врезался Hyundai.


// Facebook/ХС

Авария произошла 14 апреля около 20:20 в районе дома 111 по улице Гвардейцев-Широнинцев.

В результате столкновения автомобиля Toyota Prius и Hyundai Tucson пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Причины и обстоятельства ДТП установит следствие, материалы о происшествии переданы в отдел обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Харьковской области.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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