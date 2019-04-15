Полицейский Prius попал в ДТП на Салтовке (ФОТО)

По словам очевидцев, в автомобиль правоохранителей сзади врезался Hyundai.
Авария произошла 14 апреля около 20:20 в районе дома 111 по улице Гвардейцев-Широнинцев.
В результате столкновения автомобиля Toyota Prius и Hyundai Tucson пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Причины и обстоятельства ДТП установит следствие, материалы о происшествии переданы в отдел обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Харьковской области.
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Неделя начнется пасмурно и мокро. В Харькове кратковременный дожди, днем гроза, местами град, шквал. Во время грозы порывы ветра 15–20 м/с.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
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