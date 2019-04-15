15.04.2019 09:34

Полицейский Prius попал в ДТП на Салтовке (ФОТО)

По словам очевидцев, в автомобиль правоохранителей сзади врезался Hyundai.



// Facebook/ХС

Авария произошла 14 апреля около 20:20 в районе дома 111 по улице Гвардейцев-Широнинцев.

В результате столкновения автомобиля Toyota Prius и Hyundai Tucson пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Причины и обстоятельства ДТП установит следствие, материалы о происшествии переданы в отдел обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Харьковской области.