В центре Харькова умер мужчина

На улице Сумской обнаружен труп мужчины.
Об этом сообщили Status Quo очевидцы.
Труп лежит у выхода из станции метро "Исторический музей" (у "Градусника").
Тело накрыто покрывалом.
На месте работают правоохранители.
По причине эмоциональности день не подходит для финансовіх дел, по возможности воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.
Неделя начнется пасмурно и мокро. В Харькове кратковременный дожди, днем гроза, местами град, шквал. Во время грозы порывы ветра 15–20 м/с.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
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