Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова умер мужчина
15.04.2019  10:09   

В центре Харькова умер мужчина

На улице Сумской обнаружен труп мужчины.


// sq.com.ua

Об этом сообщили Status Quo очевидцы.

Труп лежит у выхода из станции метро "Исторический музей" (у "Градусника").

Тело накрыто покрывалом.

На месте работают правоохранители.

Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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