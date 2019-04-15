15.04.2019 10:46

Пострадавший 12-летний зацепер умер в больнице

Как предварительно установило следствие, подросток цеплялся за поезд и сорвался.



// Facebook

Напомним, парень травмировался на железнодорожном пути вблизи станции «Лозовая» электропоездом сообщением «Синельникова - Харьков».

13 апреля в 19:21 в Лозовскую больницу доставили 12-летнего местного жителя с травматической ампутацией голени, переломами и травмами.



После оказания медицинской помощи в тяжелом состоянии парня госпитализировали в больницу города Харькова.



Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, полдросток умер в больнице.