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15.04.2019  10:46   

Пострадавший 12-летний зацепер умер в больнице

Как предварительно установило следствие, подросток цеплялся за поезд и сорвался.


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Напомним, парень травмировался на железнодорожном пути вблизи станции «Лозовая» электропоездом сообщением «Синельникова - Харьков».

13 апреля в 19:21 в Лозовскую больницу доставили 12-летнего местного жителя с травматической ампутацией голени, переломами и травмами.

После оказания медицинской помощи в тяжелом состоянии парня госпитализировали в больницу города Харькова.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, полдросток умер в больнице.

Тэги:  дтп, зацепер, полиция, харьков
 
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