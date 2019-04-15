Пострадавший 12-летний зацепер умер в больнице

Как предварительно установило следствие, подросток цеплялся за поезд и сорвался.
Напомним, парень травмировался на железнодорожном пути вблизи станции «Лозовая» электропоездом сообщением «Синельникова - Харьков».
13 апреля в 19:21 в Лозовскую больницу доставили 12-летнего местного жителя с травматической ампутацией голени, переломами и травмами.
После оказания медицинской помощи в тяжелом состоянии парня госпитализировали в больницу города Харькова.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, полдросток умер в больнице.
По причине эмоциональности день не подходит для финансовіх дел, по возможности воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.
Неделя начнется пасмурно и мокро. В Харькове кратковременный дожди, днем гроза, местами град, шквал. Во время грозы порывы ветра 15–20 м/с.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
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