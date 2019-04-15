15.04.2019 10:58

Спасатели рассказали, как тушили храм в Люботине (ВИДЕО, ФОТО)

Огонь уничтожил книги, иконы и другую церковную принадлежности, находилось в помещении храма.



// ГСЧС

Сообщение о пожаре в православном Свято-Николаевском храме, расположенном в г. Люботин на ул. Свято-Николаевской, 11, поступило 14 апреля в 18:10.



На ликвидацию пожара немедленно прибыл дежурный караул 48-й Государственной пожарно-спасательной части города Люботин в составе 2-х оперативных отделений на автоцистернах.

К моменту из прибытиля огонь охватил площадь около 200 кв.м. Руководитель тушения пожара сразу запросил дополнительные силы и средства.

На помощь из Харькова отправились еще 6 пожарных автоцистерн и автолестница.

Также с железнодорожной станции «Основа» прибыл пожарный поезд с целью обеспечения достаточного количества воды для целей пожаротушения.



Совместными усилиями пожарных, пожар в течение полутора часов удалось локализовать. На ликвидацию огня всего было подано 6 пожарных стволов. Окончательно его ликвидировали в 23:55.

Всего от ГСЧС было привлечено 9 единиц техники и 37 человек личного состава.



В результате пожара огонь уничтожил книги, иконы и другую церковную принадлежности, находилось в помещении храма.



Причина возникновения пожара в храме устанавливается.



Напомним, правоохранители расследуют произошедшее по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.