Спасатели рассказали, как тушили храм в Люботине (ВИДЕО, ФОТО)

Огонь уничтожил книги, иконы и другую церковную принадлежности, находилось в помещении храма.
Сообщение о пожаре в православном Свято-Николаевском храме, расположенном в г. Люботин на ул. Свято-Николаевской, 11, поступило 14 апреля в 18:10.
На ликвидацию пожара немедленно прибыл дежурный караул 48-й Государственной пожарно-спасательной части города Люботин в составе 2-х оперативных отделений на автоцистернах.
К моменту из прибытиля огонь охватил площадь около 200 кв.м. Руководитель тушения пожара сразу запросил дополнительные силы и средства.
На помощь из Харькова отправились еще 6 пожарных автоцистерн и автолестница.
Также с железнодорожной станции «Основа» прибыл пожарный поезд с целью обеспечения достаточного количества воды для целей пожаротушения.
Совместными усилиями пожарных, пожар в течение полутора часов удалось локализовать. На ликвидацию огня всего было подано 6 пожарных стволов. Окончательно его ликвидировали в 23:55.
Всего от ГСЧС было привлечено 9 единиц техники и 37 человек личного состава.
В результате пожара огонь уничтожил книги, иконы и другую церковную принадлежности, находилось в помещении храма.
Причина возникновения пожара в храме устанавливается.
Напомним, правоохранители расследуют произошедшее по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
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