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15.04.2019  11:29   

Пьяная ссора закончилась поножовщиной

Во время выяснения отношений мужчина нанес сожительнице ножевое ранение.


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По данным полиции, 14 апреля в Люботинское отделение поступило сообщение о том, что в местную больницу доставили местную жительницу с ножевым ранением грудной клетки. Через несколько часов пострадавшая скончалась в больнице.

Установлено, что сожители вечером распивали спиртные напитки. Вдруг между мужчиной и женщиной возникла ссора. Мужчина схватил кухонный нож и нанес 44-летней женщине удар в область грудной клетки.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  полиция, пьяная ссора, харьков, нож
 
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