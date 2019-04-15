Пьяная ссора закончилась поножовщиной

Во время выяснения отношений мужчина нанес сожительнице ножевое ранение.
По данным полиции, 14 апреля в Люботинское отделение поступило сообщение о том, что в местную больницу доставили местную жительницу с ножевым ранением грудной клетки. Через несколько часов пострадавшая скончалась в больнице.
Установлено, что сожители вечером распивали спиртные напитки. Вдруг между мужчиной и женщиной возникла ссора. Мужчина схватил кухонный нож и нанес 44-летней женщине удар в область грудной клетки.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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