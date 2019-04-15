15.04.2019 11:29

Пьяная ссора закончилась поножовщиной

Во время выяснения отношений мужчина нанес сожительнице ножевое ранение.



// facebook

По данным полиции, 14 апреля в Люботинское отделение поступило сообщение о том, что в местную больницу доставили местную жительницу с ножевым ранением грудной клетки. Через несколько часов пострадавшая скончалась в больнице.

Установлено, что сожители вечером распивали спиртные напитки. Вдруг между мужчиной и женщиной возникла ссора. Мужчина схватил кухонный нож и нанес 44-летней женщине удар в область грудной клетки.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.