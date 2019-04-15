ВАЗовская «восьмерка» пошла в лобовую на Volkswagen

В роковой ночной аварии на «встречке» выжил только водитель «Пассата»
Информация об аварии указанной в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.
Около 22:40 14 апреля в поселке Одноробовка Золочевского района водитель автомобиля ВАЗ-2108, мужчина 1959 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат».
Водитель автомобиля ВАЗ получил травмы и скончался в автомобиле "скорой" помощи. Водитель автомобиля «Фольксваген» получил травмы и доставлен в больницу неотложной помощи.
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Неделя начнется пасмурно и мокро. В Харькове кратковременный дожди, днем гроза, местами град, шквал. Во время грозы порывы ветра 15–20 м/с.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
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