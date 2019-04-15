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15.04.2019  11:38   

ВАЗовская «восьмерка» пошла в лобовую на Volkswagen

В роковой ночной аварии на «встречке» выжил только водитель «Пассата»


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Информация об аварии указанной в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в Харьковской области.

Около 22:40 14 апреля в поселке Одноробовка Золочевского района водитель автомобиля ВАЗ-2108, мужчина 1959 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат».

Водитель автомобиля ВАЗ получил травмы и скончался в автомобиле "скорой" помощи. Водитель автомобиля «Фольксваген» получил травмы и доставлен в больницу неотложной помощи.

Тэги:  авария, ваз, харьков, полиция, лобовое, травма, жертва
 
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