Главная Новости Криминал и происшествия Неудачный обгон - ВАЗ 2110 насквозь пробило отбойником
15.04.2019  12:30   

Неудачный обгон - ВАЗ 2110 насквозь пробило отбойником

Происшествие произошло под Харьковом в поселке Русская Лозовая на автодороге Харьков - Щербаковка


// facebook

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области, 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» под осуществлении обгона не справился с управлением и столкнулся с отбойником. «Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и ампутацию конечности. В машине также находились двое пассажиров. 33-летний местный житель от полученных травм скончался на месте. 31-летний харьковчанин получил черепно-мозговую травму и ушибы», - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  обгон, ваз, дтп, жертва, харьков, лощовая, щербаковка
 
Версия для печати
 

Видео

Храм в Люботине спасали всем миром, а спасателям пришлось задействовать пожарный поезд. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 