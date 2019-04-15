Неудачный обгон - ВАЗ 2110 насквозь пробило отбойником

Происшествие произошло под Харьковом в поселке Русская Лозовая на автодороге Харьков - Щербаковка
Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области, 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» под осуществлении обгона не справился с управлением и столкнулся с отбойником. «Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и ампутацию конечности. В машине также находились двое пассажиров. 33-летний местный житель от полученных травм скончался на месте. 31-летний харьковчанин получил черепно-мозговую травму и ушибы», - говорится в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
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