15.04.2019 13:14

Законсервирована марихуана и контрабанда лекарств - харьковские таможенники сообщили о насыщенных выходных (ФОТО)

Знаменитый Тайсон на таможенном посту «сработал» на запрещенный груз пассажиров автобуса.



://kh.sfs.gov.ua

На таможенном посту «Щербаковка» во время таможенного контроля автобуса, который направлялся в Россию, собака таможни Тайсон сработал на рюкзак одного из пассажиров. В ходе осмотра рюкзака с личными вещами гражданина в пакете с пищевыми продуктами было обнаружено банка с неизвестным веществом белого цвета.

В банке находился пакет с марихуаной весом 18 граммов. По словам нарушителя, «травку» он вез с целью собственного потребления.

В отношении правонарушителя составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Кроме того, зафиксировано два случая, в которых главную роль играют ... лекарства.

На таможенном посту «Щербаковка» гражданин Украины пытался через «зеленый коридор» завезти на территорию Украины партию лекарственных средств.

При перемещении через границу человек заметно нервничал, что стало основанием для перевода его автомобиля к «красному коридору» и проведения дальнейшего осмотра. В результате чего в багажнике автомобиля без признаков сокрытия были обнаружены лекарственные средства на общую сумму более 30 000 гривен.

В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 472 Таможенного кодекса Украины. Точная стоимость товаров будет установлена ​​дополнительно.

Аналогичный случай произошел на таможенном посту «Плетеневка». А лекарства в этом случае вывозили в РФ. Во время таможенного контроля автомобиля, в специально изготовленных тайниках под обшивкой автомобиля были обнаружены лекарственные средства общей стоимостью примерно 70 000 гривен.

В отношении правонарушителя составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Точная стоимость товаров будет установлена ​​дополнительно.

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