15.04.2019 13:49

Выгнанный вооруженный любовник взял в заложники старушку, ограбив на 19 000 гривен

Преступнику вынесен приговор.



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Как сообщает Прокуратура, приговором коллегии судей Первомайского районного суда области 34-летний житель Лозовой признан виновным в разбое с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, с учетом неотбытого наказания по прошлой судимостью злоумышленнику присудили 7 лет и 1 мес. лишения свободы с конфискацией имущества.

Обстоятельства дела:

Происшествие случилось в конце ноября прошлого года в одном из сел Красноградского района.

Осужденный поссорился с сожительницей, после чего женщина выгнала его из дома. Оставшись без дома, мужчина решил «подзаработать» разбоем.

Через незапертую форточку залез в дом 89-летней бабушки. Мужчина знал, что старушка живет одна, поэтому понимал, что защитить ее будет некому. Угрожая пожилой женщине топором и пистолетом под патрон Флобера (огнестрельное оружие для спортивных развлекательной стрельбы, не требует специального разрешения), он отобрал у нее 800 грн. Однако оставлять дом разбойник не торопился. Запугав бабушку, мужчина выпивал в ее доме. Угрожая расправой, он запретил женщине сообщать кому о его присутствии в доме.

Напоследок преступник обыскал дом и нашел все сбережения пенсионерки в сумме около 19 тыс. Грн. После этого мужчина заставил бабушку вызвать ему такси, на котором и уехал, прихватив все деньги.

Справка:

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.