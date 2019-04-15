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15.04.2019  13:49   

Выгнанный вооруженный любовник взял в заложники старушку, ограбив на 19 000 гривен

Преступнику вынесен приговор.


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Как сообщает Прокуратура, приговором коллегии судей Первомайского районного суда области 34-летний житель Лозовой признан виновным в разбое с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК Украины).
 
Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, с учетом неотбытого наказания по прошлой судимостью злоумышленнику присудили 7 лет и 1 мес. лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Обстоятельства дела:
 
Происшествие случилось в конце ноября прошлого года в одном из сел Красноградского района.
 
Осужденный поссорился с сожительницей, после чего женщина выгнала его из дома. Оставшись  без дома, мужчина решил «подзаработать» разбоем.
 
Через незапертую форточку залез в дом 89-летней бабушки. Мужчина знал, что старушка живет одна, поэтому понимал, что защитить ее будет некому. Угрожая пожилой женщине топором и пистолетом под патрон Флобера (огнестрельное оружие для спортивных развлекательной стрельбы, не требует специального разрешения), он отобрал у нее 800 грн. Однако оставлять дом разбойник не торопился. Запугав бабушку, мужчина выпивал в ее доме. Угрожая расправой, он запретил женщине сообщать кому о его присутствии в доме.
 
Напоследок преступник обыскал дом и нашел все сбережения пенсионерки в сумме около 19 тыс. Грн. После этого мужчина заставил бабушку вызвать ему такси, на котором и уехал, прихватив все деньги.
 
Справка:
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  заложница, ограбление и насилие, харьков
 
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