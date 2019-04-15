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15.04.2019  14:31   

Полиция искала нелегалов на Барабашово

В Харькове продолжаются мероприятия по выявлению иностранцев, нарушающих правила пребывания в Украине.


// Нацполиция

Сотрудники Киевского отдела полиции провели рейд на территории торгового центра «Барабашово», в ходе которого обнаружили нарушителей миграционного законодательства.

Так, во время отработки территории района полицейские обнаружили 54-летнего гражданина Ганы, а также 32 и 35-летнего гражданина Узбекистана, которые своевременно не продлили срок пребывания на территории Украины, чем нарушили миграционное законодательство.

Мужчины были переданы миграционной службе. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  мигранты, полиция, нелегалы, харьков
 
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