15.04.2019 17:19

15 лет вне закона: нелегал до старости жил в Харькове по поддельному паспорту

О преступлении стало известно, когда он обратился в миграционную службу.



facebook.com

Как собщает Прокуратура, в Харькове будут судить иностранца, который 15 лет жил по поддельному паспорту.

Обвинительный акт в отношении 70-летнего иностранца, подозреваемого в использовании поддельного паспорта гражданина Украины (ч. 4 ст. 358 УК Украины) Харьковская местная прокуратура № 4 уже направила в суд.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, мужчину уличили в мае прошлого года.

Поддельный документ он пытался обменять на настоящий паспорт нового образца.

Однако обмануть работников миграционной службы ему не удалось.

Как выяснило следствие, поддельным паспортом иностранец пользовался 15 лет как в повседневной жизни, так и для осуществления предпринимательской деятельности.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 2 лет лишения свободы.