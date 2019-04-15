15.04.2019 19:13

Обидевшийся вор напал с ледорубом, а затем сжег мужчину

Прокуратура настаивает на более строгом наказании для жестокого убийцы.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Лозовского горрайонного суда 25-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины), и краже (ч. 3 ст. 185 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, суд назначил убийце наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Трагедия произошла в конце декабря 2017 года в одном из сел Лозовского района. Осужденный выпивал в местном магазине. Его внимание привлекли мужчины, громко смеялись. Нетрезвый преступник решил, что они смеются над ним, поскольку имел давние неприязненные отношения с одним из них.

Злоумышленник решил отомстить за насмешки. Он пришел в дом «обидчика» с бутылкой бензина. Во дворе нашел самодельный металлический лидоруб, с которым зашел в помещение, и несколько раз ударил хозяина по голове. От мощных ударов потерпевший упал, нападающий вытащил его на улицу и продолжил бить. Когда жертва уже не могла сопротивляться, преступник бросил его в подвал, облил бензином и поджег. Пострадавший получил около 50% ожогов тела и умер от ожогового шока.

Следствием также установлена ​​причастность осужденного к краже весной 2016 года. Он похитил из частного двора бензопилу и продал ее.

Во время судебных прений прокурор настаивал на более суровом наказании для убийцы. Поскольку преступление совершено при ряде отягчающих обстоятельств (алкогольного опьянения, беспомощное состояние жертвы), кроме того, подсудимый своей вины не признал и убытки потерпевшей стороне не возместил, прокуратура считает, что вор должен отбывать наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Сейчас апелляционную жалобу прокурора подано в Лозовской горрайонный суд области.