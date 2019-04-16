16.04.2019 12:19

Пьяный рецидивист, обрызганный машиной, разбил шесть авто: приговор вынесен

Хулиган бил машины камнями и топором.



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Люботинский городской суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который повредил шесть чужих машин

8 марта нетрезвый армянин взял камень и разбил стекло передней левой двери ВАЗ-21099, затем также обошелся

с ВАЗ-2105, Volkswagen Jetta и Opel Combo.

Через разбитое стекло взял в одной из них топор и атаковал еще два транспортных средства. Всего гражданину удалось повредить шесть машин на общую сумму около 16 тысяч гривен.

Во время разбирательства мужчина полностью признал вину.

Свои действия он пояснил состоянием сильного алкогольного опьянения, а также тем, что неизвестный автомобиль обрызгал его грязью.

За хулиганстсво суд приговорил жителя Люботина к ограничению свободы на три года. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.