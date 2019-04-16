16.04.2019 12:49

Реализатору косметики, решившей кулаками наказать коллегу, вынесен приговор

Обвиняемая заявила, что не била женщину, а лишь сделала замечание за продажу другой продукции.



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Киевский районный суд Харькова вынес приговор продавцу продукции "Avon", которая побила свою коллегу на ее рабочем месте.

По данным следствия, 1 марта 2016 года между двумя сотрудницами компании произошел конфликт в офисе на улице Гуданова. В ходе ссоры женщина нанесла оппонентке серию ударов по голове, ушам и рукам, а также повредила баннер "Avon". У пострадавшей медики выявили легкие телесные повреждения в виде ссадин и синяков.

Во время разбирательства харьковчанка не признала свою вину. По ее словам, она сделала незнакомому продавцу замечание, так как та установила на витрину продукцию других торговых марок. Однако потерпевшая якобы вытолкала ее из помещения. Впрочем, свидетели не подтвердили версию фигурантки.

За хулиганство суд приговорил женщину к штрафу в 8500 гривен, но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности. Кроме того, подсудимую обязали выплатить жертве компенсацию морального ущерба в размере пяти тысяч в национальной валюте. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.