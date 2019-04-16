В наливайке на Барабашово торговали алкоголем без лицензии

В одном из торговых павильонов на рынке «Барабашова» полицией совместно с общественной организацией выявлены грубые нарушения правил торговли спиртными напитками.
В одному з торгових павільйонів на ринку «Барабашова» поліцією спільно з громадською організацією виявлені грубі порушення правил торгівлі спиртними напоями.
Під час проведення профілактичних заходів співробітники Київського відділу поліції перевірили торгівельні заклади щодо дотримання власниками та продавцями вимог законодавства. У період відпрацювання був виявлений факт порушення правил реалізації алкогольних напоїв 44-річним чоловіком, який здійснював торгівлю алкоголем без наявності ліцензії.
Наразі у нього вилучено більше 100 ємкостей зі спиртними напоями різних торгових марок.
Відносно порушника складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тепер йому загрожує штраф від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.
Відділ комунікації поліції Харківської області
Во время проведения профилактических мероприятий сотрудники Киевского отдела полиции проверили торговые заведения по соблюдению владельцами и продавцами требований законодательства. В период отработки был выявлен факт нарушения правил реализации алкогольных напитков 44-летний мужчина, который осуществлял торговлю алкоголем без наличия лицензии.
Сейчас у него изъято более 100 емкостей со спиртными напитками различных торговых марок.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь ему грозит штраф от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.
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