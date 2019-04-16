Главная Новости Криминал и происшествия В наливайке на Барабашово торговали алкоголем без лицензии
16.04.2019  08:23   

В наливайке на Барабашово торговали алкоголем без лицензии

В одном из торговых павильонов на рынке «Барабашова» полицией совместно с общественной организацией выявлены грубые нарушения правил торговли спиртными напитками.

У Харкові тривають перевірки об’єктів торгівлі спиртними напоями

Профілактична робота

В одному з торгових павільйонів на ринку «Барабашова» поліцією спільно з громадською організацією виявлені грубі порушення правил торгівлі спиртними напоями.

Під час проведення профілактичних заходів співробітники Київського відділу поліції перевірили торгівельні заклади щодо дотримання власниками та продавцями вимог законодавства. У період відпрацювання був виявлений факт порушення правил реалізації алкогольних напоїв 44-річним чоловіком, який здійснював торгівлю алкоголем без наявності ліцензії.

Наразі у нього вилучено більше 100 ємкостей зі спиртними напоями різних торгових марок.

Відносно порушника складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тепер йому загрожує штраф від п’ятдесяти  до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Відділ комунікації поліції Харківської області

 © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/profilaktichna-robota/u-xarkovi-trivayut-perevirki-ob-jektiv-torgivli-spirtnimi-napoyami-15-04-2019/

Во время проведения профилактических мероприятий сотрудники Киевского отдела полиции проверили торговые заведения по соблюдению владельцами и продавцами требований законодательства. В период отработки был выявлен факт нарушения правил реализации алкогольных напитков 44-летний мужчина, который осуществлял торговлю алкоголем без наличия лицензии.

Сейчас у него изъято более 100 емкостей со спиртными напитками различных торговых марок.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь ему грозит штраф от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  алкоголь, лицензия, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.04 Общество Харьковчане стали меньше пить водку (94%) и чаще пить пиво (113,3% от объемов прошлого года) и отказываются от лекарств (96%) 30.03 Криминал и происшествия На ХТЗ водитель «Лады» сделал пьяный «страйк» на три машины 27.03 Криминал и происшествия 13,5 тысяч заплатит ревнивая дебоширка за вырванный клок волос у соперницы
 
 

Видео

Геннадий Кернес показал, каким станет каскад в саду Шевченко после реконструкции
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 