16.04.2019 09:19

Рыбак-браконьер наловил мелкоты на 34 тысячи гривен (ФОТО)

Именно такой ущерб рыбак нанес рыбным запасам.



//khr.darg.gov.ua

Около десяти часов вечера 15 апреля на Краснооскольском водохранилище вблизи с. Сеньково Купянского района рыбоохранный патруль задержал нарушителя, который ловил рыбу запрещенными орудиями - двумя лесковыми сетками.

В сетях находилась: красноперка - 78 шт., плотва - 210 шт., уклия - 101 шт., плоскирка - 7 шт., окунь - 5 шт. и лещ - 52 шт.

Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 7 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляет 34 034 грн.



На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.