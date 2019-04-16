Рыбак-браконьер наловил мелкоты на 34 тысячи гривен (ФОТО)

Именно такой ущерб рыбак нанес рыбным запасам.
Около десяти часов вечера 15 апреля на Краснооскольском водохранилище вблизи с. Сеньково Купянского района рыбоохранный патруль задержал нарушителя, который ловил рыбу запрещенными орудиями - двумя лесковыми сетками.
В сетях находилась: красноперка - 78 шт., плотва - 210 шт., уклия - 101 шт., плоскирка - 7 шт., окунь - 5 шт. и лещ - 52 шт.
Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 7 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляет 34 034 грн.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.
Очень эмоциональный день, что имеет свои плюсы: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте. Дерзайте, чтобы получить приятные дивиденды.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью временами дождь, местами туман. Днем кратковременный дождь, местами значений, гроза.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
влажн.:
давл.:
ветер: