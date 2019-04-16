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16.04.2019  10:22   

На Барабашово изымали снасти для браконьеров

В течение одного дня изъято 11 запрещенных орудий лова.


// khr.darg.gov.ua

15 апреля инспекторы рыбоохранное патруля задокументировали два случая реализации запрещенных орудий лова на торговой площадке «Барабашово».

У двух продавцов обнаружили 10 «экранов» и одну сетку. Общая длина изъятых орудий лова составила около ста метров. Своими действиями реализаторы нарушили требования ст. 52-1 Закона Украины «О животном мире».

На нарушителей оформлены протоколы по ч. 1 ст. 85-1 КУоАП. Запрещенные орудия лова патрульные изъяли.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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