Главная Новости Криминал и происшествия Поутру на Салтовке не разошлись элитный Mercedes-Benz GL-class и старенький PEUGEOT
16.04.2019  11:02   

Поутру на Салтовке не разошлись элитный Mercedes-Benz GL-class и старенький PEUGEOT

Современны немецкий внедорожник изрядно «пнул» представителя французского автопрома из 90-х прошлого века


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На ул. Героев Труда, 28 в Харькове столкнулись два автомобиля. По  словам очевидцев, ДТП произошло сегодня, 16 апреля. Данных о пострадавших пока нет.

Официальная информация уточняется.

Источник:   Х Салтовка
 Тэги:  дтп, салтовка, харьков, mercedes, peugeot
 
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