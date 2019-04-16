Поутру на Салтовке не разошлись элитный Mercedes-Benz GL-class и старенький PEUGEOT

Современны немецкий внедорожник изрядно «пнул» представителя французского автопрома из 90-х прошлого века
На ул. Героев Труда, 28 в Харькове столкнулись два автомобиля. По
Официальная информация уточняется.
Очень эмоциональный день, что имеет свои плюсы: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте. Дерзайте, чтобы получить приятные дивиденды.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью временами дождь, местами туман. Днем кратковременный дождь, местами значений, гроза.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
влажн.:
давл.:
ветер: