16.04.2019 11:02

Поутру на Салтовке не разошлись элитный Mercedes-Benz GL-class и старенький PEUGEOT

Современны немецкий внедорожник изрядно «пнул» представителя французского автопрома из 90-х прошлого века



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На ул. Героев Труда, 28 в Харькове столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, ДТП произошло сегодня, 16 апреля. Данных о пострадавших пока нет.

Официальная информация уточняется.