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16.04.2019  11:15   

На окружной из-за ДТП многокилометровая пробка (ВИДЕО)

Водители, «скоротавшие» объезд центром Харькова по окружной на долгое время застряли, из-за разбора ДТП.


// facebook

Судя по кадрам в видео, распространяемом социальными сетями, у водителей было достаточно вре мени насладится окружающим пейзажем, или даже ознакомиться с меню и выпить кофе в элитном ресторане.

Учитывая рост стоимости на бензин и авто-газ на харьковских АЗС, вместо экономии времени стоявшие в пробке "влетели в копеечку" из-за длительного ожидания.

Источник:   ХС
 Тэги:  окружная, харьков, пробка, время
 
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