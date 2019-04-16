16.04.2019 11:15

На окружной из-за ДТП многокилометровая пробка (ВИДЕО)

Водители, «скоротавшие» объезд центром Харькова по окружной на долгое время застряли, из-за разбора ДТП.



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Судя по кадрам в видео, распространяемом социальными сетями, у водителей было достаточно вре мени насладится окружающим пейзажем, или даже ознакомиться с меню и выпить кофе в элитном ресторане.

Учитывая рост стоимости на бензин и авто-газ на харьковских АЗС, вместо экономии времени стоявшие в пробке "влетели в копеечку" из-за длительного ожидания.