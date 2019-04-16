На окружной из-за ДТП многокилометровая пробка (ВИДЕО)

Водители, «скоротавшие» объезд центром Харькова по окружной на долгое время застряли, из-за разбора ДТП.
Судя по кадрам в видео, распространяемом социальными сетями, у водителей было достаточно вре мени насладится окружающим пейзажем, или даже ознакомиться с меню и выпить кофе в элитном ресторане.
Учитывая рост стоимости на бензин и авто-газ на харьковских АЗС, вместо экономии времени стоявшие в пробке "влетели в копеечку" из-за длительного ожидания.
Очень эмоциональный день, что имеет свои плюсы: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте. Дерзайте, чтобы получить приятные дивиденды.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью временами дождь, местами туман. Днем кратковременный дождь, местами значений, гроза.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
влажн.:
давл.:
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