Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове разыскивают тяжело травмированного иностранца, который исчез из больницы
16.04.2019  11:30   

В Харькове разыскивают тяжело травмированного иностранца, который исчез из больницы

В Харькове проводятся розыскные мероприятия по установлению места пребывания иностранца, который, несмотря на тяжелые травмы ушел из больницы после избиения.


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Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Мужчина, вероятно гражданин Израиля, был доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Травмы, скорее всего, стали результатом избиения. По факту нападения на человека было начато досудебное расследование (покушение на убийство). 

Пострадавший две недели проходил лечение в одной из городских больниц Харькова. Однако он внезапно исчез из больницы. Сейчас полиция разыскивает мужчину. 

Источник:   УНН
 Тэги:  избиение, иностранец, харьков, исчезновение
 
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