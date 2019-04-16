16.04.2019 11:30

В Харькове разыскивают тяжело травмированного иностранца, который исчез из больницы

В Харькове проводятся розыскные мероприятия по установлению места пребывания иностранца, который, несмотря на тяжелые травмы ушел из больницы после избиения.



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Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Мужчина, вероятно гражданин Израиля, был доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Травмы, скорее всего, стали результатом избиения. По факту нападения на человека было начато досудебное расследование (покушение на убийство).

Пострадавший две недели проходил лечение в одной из городских больниц Харькова. Однако он внезапно исчез из больницы. Сейчас полиция разыскивает мужчину.