В Харькове разыскивают тяжело травмированного иностранца, который исчез из больницы

В Харькове проводятся розыскные мероприятия по установлению места пребывания иностранца, который, несмотря на тяжелые травмы ушел из больницы после избиения.
Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Мужчина, вероятно гражданин Израиля, был доставлен в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Травмы, скорее всего, стали результатом избиения. По факту нападения на человека было начато досудебное расследование (покушение на убийство).
Пострадавший две недели проходил лечение в одной из городских больниц Харькова. Однако он внезапно исчез из больницы. Сейчас полиция разыскивает мужчину.
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Весь день в Харькове будет облачным. Ночью временами дождь, местами туман. Днем кратковременный дождь, местами значений, гроза.
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