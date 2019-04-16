16.04.2019 12:19

Входил в доверие и грабил: приговор вынесен

Галантный грабитель и мнимый приятель сядет на пять лет.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Фрунзенского районного суда г.. Харькова 22-летнего харьковчанин признан виновным в мошенничестве и грабежах (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 186 УК Украины).

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, злоумышленнику присудили 5 лет лишения свободы.

Вор действовал по отработанной схеме: заводил новые знакомства, «втирался» в доверие, а потом грабил.

Так, в апреле прошлого года возле одного из супермаркетов он познакомился с молодым человеком.

«За знакомство» решили выпить вместе и приобрели бутылку виски. Чтобы развлечься - включили музыку на телефоне.

Увидев, что у нового знакомого мобильный, который можно выгодно продать, злоумышленник подыскал подходящий момент и попросил воспользоваться телефоном друга.

Тот без всяких сомнений дал мобильный, а сам отошел по делу на несколько минут. В это время мошенник сбежал вместе с телефоном. В тот же вечер осужденный заложил похищенный мобильный в ломбард.

Тремя днями позже жертвой злоумышленника стала девушка, с которой он познакомился в кафе. В компании друзей они развлекались всю ночь.

Все время мужчина пристально следил за тем, куда новая подруга прячет бумажник и телефон. Наутро он предложил провести девушку.

Уже в подъезде дома он силой вырвал из рук спутницы сумку с деньгами, мобильным и документами и скрылся.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.