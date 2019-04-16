16.04.2019 13:23

На Харьковщине госуд вынес приговор линчевателю, поджегшему «обидчика»

Горсуд назначил убийце наказание в виде 13 лет лишения свободы, хотя сторона обвинения настаивала на большем сроке.



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Трагедия произошла в конце декабря 2017 году в одном из сел Лозовского района.

25-летний осужденный выпивал в местном магазине. Его внимание привлекли мужчины, громко смеялись.

Нетрезвый преступник решил, что они смеются над ним, поскольку имел давние неприязненные отношения с одним из них.

Злоумышленник решил отомстить за насмешки. Он пришел в дом «обидчика» с бутылкой бензина. Во дворе нашел самодельный металлический ледоруб, с которым зашел в помещение, и несколько раз ударил хозяина по голове. От мощных ударов потерпевший упал, нападающий вытащил его на улицу и продолжил бить.

Когда жертва уже не могла сопротивляться, преступник бросил его в подвал, облил бензином и поджег. Пострадавший получил около 50% ожогов тела и умер от ожогового шока.

Следствием также установлена причастность осужденного к краже весной 2016-го. Он похитил из частного двора бензопилу и продал ее.

Приговором Лозовского горрайонного суда 25-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины), и краже (ч. 3 ст. 185 УК Украины).

Суд назначил убийце наказание в виде 13 лет лишения свободы. Как сообщают в прокуратуре Харьковской области, во время судебных прений прокурор настаивал на более суровом наказании для убийцы. Поскольку преступление совершено при ряде отягчающих обстоятельств (алкогольного опьянения, беспомощное состояние жертвы), кроме того, подсудимый своей вины не признал и убытки потерпевшей стороне не возместил, прокуратура считает, что вор должен отбывать наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Сейчас апелляционную жалобу прокурора подано в Лозовской горрайонный суд области.