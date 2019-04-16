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16.04.2019  15:01   

На Новых Домах сожгли автомобиль

Полиция расследует произошедшее ночью возгорание автомобиля.


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Сообщение о происшествии по проспекту Героев Сталинграда поступило в Слободского отдела полиции 15 апреля в 2:24.

62-летняя владелица вечером оставила свой автомобиль «Nissan» у подъезда дома по месту жительства, а ночью обнаружила, что ее автомобиль загорелся.

Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Огнем повреждены капот автомобиля, лакокрасочное покрытие и салон.

Причина возгорания устанавливается.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, харьков
 
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