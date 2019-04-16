На Новых Домах сожгли автомобиль

Полиция расследует произошедшее ночью возгорание автомобиля.
Сообщение о происшествии по проспекту Героев Сталинграда поступило в Слободского отдела полиции 15 апреля в 2:24.
62-летняя владелица вечером оставила свой автомобиль «Nissan» у подъезда дома по месту жительства, а ночью обнаружила, что ее автомобиль загорелся.
Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Огнем повреждены капот автомобиля, лакокрасочное покрытие и салон.
Причина возгорания устанавливается.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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