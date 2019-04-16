Подросток ушел из квартиры на Салтовке в неизвестном направлении (ФОТО)

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Владислава Фаренкова, 2002 года рождения.
Парень 12 апреля оставил квартиру, расположенную на улице Валентинивський в Харькове, в которой временно проживал вместе с родственниками. К настоящему времени подросток не вернулся.
На вид Владиславу 16 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы светлые, короткие, глаза серые.
Был одет в джинсовую куртку темно-синего цвета, свитер серого цвета, черную рубашку, темные джинсовые брюки, серые кроссовки.
«Если вам известно местонахождение разыскиваемого, просим сообщить информацию по телефонам: (05741) 4-26-66, 093-307-15-87, 102 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.
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