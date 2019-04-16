16.04.2019 16:01

Председатель ОСМД присвоил 90 тысяч гривен

Мужчину будут судить за присвоение и растрату средств



// vchasnoua.com

Харьковская местная прокуратура № 5 утвердила обвинение в присвоении и растрате средств (ч. 2, 3 ст. 191 УК Украины) председателю одного из ОСМД Харькова.

30-летней мужчина работал в должности председателя объединения совладельцев многоквартирных домов в течение 2016-2018 годов. По данным следствия, за этот период председатель ОСМД присвоил почти 90 тыс. грн с банковского счета объединения.



Так, в феврале-апреле прошлого года подозреваемый без согласования с жильцами дома якобы заказал юридические услуги для ОСМД. Хотя в реальности в никаких юридических услугах объединение не нуждалось. Таким образом человек безосновательно потратил 73 тыс. грн с банковского счета ОСМД.



Кроме того, в мае-августе 2018-го он подписал чеки на закупку стройматериалов и материалов для ремонта системы водоснабжения дома на общую сумму 14,5 тыс. грн. Однако никаких материалов закуплено не было, а средствами жителей дома подозреваемый распорядился по своему усмотрению.



Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы.