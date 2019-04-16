16.04.2019 17:49

Самоубийство под Харьковом: застрелившийся мужчина сделал то, о чем говорил (ФОТО)

Трагедия разыгралась в гараже погибшего.



facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, 15 апреля в Боровское отделение поступило сообщение о том, что в гаражном помещении по месту жительства покончил жизнь самоубийством 63-летний мужчина.

Жена умершего сообщила правоохранителям о том, что муж тяжело болел.

А также намеревался покончить жизнь самоубийством.

На месте происшествия полицейские нашли гладкоствольное охотничье ружье, которое изъято и направлено на экспертизу.

Следователесм открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».