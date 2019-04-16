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16.04.2019  17:49   

Самоубийство под Харьковом: застрелившийся мужчина сделал то, о чем говорил (ФОТО)

Трагедия разыгралась в гараже погибшего.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 15 апреля в Боровское отделение поступило сообщение о том, что в гаражном помещении по месту жительства покончил жизнь самоубийством 63-летний мужчина.
 
Жена умершего сообщила правоохранителям о том, что муж тяжело болел.
 
А также намеревался покончить жизнь самоубийством.
 
На месте происшествия полицейские нашли гладкоствольное охотничье ружье, которое изъято и направлено на экспертизу.
 
Следователесм открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
Тэги:  смерть, самоубийство, харьков, боровая
 
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