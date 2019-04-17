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17.04.2019  12:49   

Взяточник, пойманный на горячем, легко отделался

Мужчина требовал деньги за выделение земли под индивидуальное строительство в Харьковском районе.


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Харьковский районный суд вынес приговор поселковому голове Хорошево, который вымогал взятку за помощь с получением земельного участка.
 
По данным следствия, в 2010 году мужчина был избран главой поселкового совета, а спустя два года ему был присвоен ранг должностного лица местного самоуправления. В конце 2014 года с подсудимым встретился предприниматель, которые представлял интересы двоих местных жителей. Бизнесмен попросил руководителя поссовета ускорить процесс выделения земельных участков под индивидуальное строительство.
 
В ответ поселковый голова пообещал вынести соответствующий вопрос на сессию, но потребовал три тысячи долларов. В январе 2015 года мужчина получил первый транш, а в июне - вторую часть суммы. 
 
Во время разбирательства мужчина полностью признал свою вину. За получение неправомерной выгоды суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с трехлетним запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Однако тюремное заключение уроженцу Нововодолажского района заменили на три года испытательного срока. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  взятка, мошенник, харьков
 
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