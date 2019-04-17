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17.04.2019  08:11   

На ХТЗ иномарка врезалась в троллейбус

В результате ДТП никто не пострадал.


// Патрульная полиция

Авария произошла около четырех часов дня 16 апреля на проспекте Александровском, 114.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, сдавая назад, столкнулся с троллейбусом.

На водителя авто Volkswagen патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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