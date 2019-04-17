На ХТЗ иномарка врезалась в троллейбус

В результате ДТП никто не пострадал.
Авария произошла около четырех часов дня 16 апреля на проспекте Александровском, 114.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, сдавая назад, столкнулся с троллейбусом.
На водителя авто Volkswagen патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.
Очень эмоциональный день, что имеет свои плюсы: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте. Дерзайте, чтобы получить приятные дивиденды.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью временами дождь, местами туман. Днем кратковременный дождь, местами значений, гроза.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
влажн.:
давл.:
ветер: