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17.04.2019  10:17   

Возле ХАИ сбили насмерть студентку (ФОТО)

Девушка перебегала дорогу в неположенном месте.


// Харьков LIVE

Авария произошла около полуночи на 17 апреля возле 7 общежития ХАИ по улице Чкалова на поселке Жуковского

«Девушка с друзьями перебегала дорогу в неустановленном для этого месте, её сбил водитель на автомобиле Славута, который ехал вторым рядом. Девушке на месте происшествия ещё больше часа оказывали помощь медики (возможно в связи с тем, что её нельзя было транспортировать), далее состояние девушки неизвестно», – сообщили очевидцы в соцсетях.

Пострадавшая – студентка-второкурсница ХАИ по имени Анастасия. Как сообщили в соцсетях, некоторые ребята из её компании с которыми она находилась в момент ДТП, были в состоянии алкогольного опьянения.

Позже стало известно, что девушка скончалась от полученных травм.

Тэги:  дтп, харьков
 
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