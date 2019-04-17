Возле ХАИ сбили насмерть студентку (ФОТО)

Девушка перебегала дорогу в неположенном месте.
Авария произошла около полуночи на 17 апреля возле 7 общежития ХАИ по улице Чкалова на поселке Жуковского
«Девушка с друзьями перебегала дорогу в неустановленном для этого месте, её сбил водитель на автомобиле Славута, который ехал вторым рядом. Девушке на месте происшествия ещё больше часа оказывали помощь медики (возможно в связи с тем, что её нельзя было транспортировать), далее состояние девушки неизвестно», – сообщили очевидцы в соцсетях.
Пострадавшая – студентка-второкурсница ХАИ по имени Анастасия. Как сообщили в соцсетях, некоторые ребята из её компании с которыми она находилась в момент ДТП, были в состоянии алкогольного опьянения.
Позже стало известно, что девушка скончалась от полученных травм.
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