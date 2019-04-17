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17.04.2019  10:38   

Мужчина погиб под электричкой

Инцидент произошел в Новобаварском районе Харькова


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16 апреля около девяти часов вечера на улице Вагонной, 1 у платформы «Новоселовка» электропоездом смертельно травмирован мужчина 1958 года рождения, сообщили в опертивной сводке ХОГА.

Задержка движения составила 1 час 11 мин.

Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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