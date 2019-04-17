Мужчина погиб под электричкой

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 17 апреля Идеальное время, разобраться со старыми завалами или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения. В личной жизни день подходит для ответственных шагов.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 17 апреля В Харькове облачная погода продержится весь день. Дождь начнется еще до рассвета, местами гроза, порывы ветра 15–20 м/с. Но к середине дня распогодится.