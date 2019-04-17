17.04.2019 11:11

Иностранцы открыли стрельбу из машины возле части Нацгвардии в Харькове (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

В результате стрельбы полиция задержала шесть человек.



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16 апреля иностранцы открыли стрельбу во время движения на автомобиле возле части Нацгвардии на перекрестке Белгородского шоссе и улицы Академика Проскуры.

Как сообщилось ранее, парни успели сделать пять выстрелов на ходу из машины, после чего поехали дальше в сторону Белгородского шоссе. В районе Окружной дороги развернулись и поехали назад.

Когда они на обратном пути приблизились к части, им перегородила дорогу машина сержанта полиции. Он увидел их еще, когда они открыли стрельбу, и начал преследовать. Старший сержант полиции взвода 2-й роты Александр Амелин бросился на задержание вооруженных людей, после чего подоспела машина патрульной полиции и их скрутили.

По предварительной информации, в результате стрельбы никто не пострадал.

Прибыв по адресу, правоохранители обнаружили автомобиль Daewoo Lanos под управлением 31-летнего гражданина Израиля с пятью пассажирами от 18 до 24 лет, гражданами того же государства. Трое из мужчин оказались студентами одного из университетов Харькова, другие приехали к ним в гости. Как пояснил водитель, пассажиры вели себя очень громко, а затем открыли окно в автомобиле и начали осуществлять выстрелы. С места происшествия правоохранители изъяли стартовый пистолет, две отстреляны и две НЕ отстрелянных гильзы. Участники события были доставлены в Киевский отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Информация об указанном факте зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.