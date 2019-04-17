17.04.2019 14:02

Бил жену, ударил патрульного и натравил собаку на коммунальщика: суд вынес приговор дебоширу

Прегрешения рецидивиста «потянули» на семь лет и семь месяцев за решеткой.



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В конце мая прошлого года осужденный избил коммунальщика. Нетрезвому злоумышленнику не понравилось, что во время проведения работ по благоустройству поселка проезжую часть перегородила специализированная машина. Он требовал рабочих убрать транспортное средство. Ему ответили, что машина поедет сразу после завершения бетонирования. Мужчину разозлил такой ответ, он поехал и через 15 минут вернулся и натравил на одного из рабочих собаку породы американский бурбуль. Животное вцепилась пострадавшему в руку, а ее хозяин еще и ударил жертву металлической палкой.



После этого случая от кулаков вора пострадала уже его жена. Избитая женщина вызвала полицию. Злоумышленник пытался затеять драку с патрульными и ударил одного из правоохранителей в челюсть.



Как выяснилось в ходе следствия, мужчина причастен также к краже бытовой техники в соседнем поселке. Он даже пытался продать похищенное пострадавшему за тысячу гривен. Однако во время встречи похитил еще и автомобиль Volkswagen. Преступник толкнул владельца машины на землю, отобрал ключи и уехал в неизвестном направлении.



Приговором Змиевского районного суда области 37-летний мужчина признан виновным в хулиганстве, незаконном завладении транспортом, нанесении телесных повреждений милиционеру и краже (ч 4 ст. 296, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 345, ч 1. ст. 185 УК Украины).



Преступника приговорили к 7 годам и 7 месяцам лишения свободы.



Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.