Главная Новости Криминал и происшествия «Фрацузский паровозик» надолго заблокировал дорогу на Салтовке
17.04.2019  14:20   

«Фрацузский паровозик» надолго заблокировал дорогу на Салтовке

Очередное тройное ДТП создало огромную пробку по улице Академика Павлова


// facebook

Ставшие модными, в последнее время, на харьковских дорогах тройные ДТП собирают достаточное количество «благодарных» зрителей, из водителей наглухо заблокированных в пробке, ожидающих пока аварию «разрулят» страховщики и полицейские.

Подобную аварию, наблюдали сегодня возле «Французского бульвара» на Салтовке. Фото выложили в социальные сети.

Источник:   ХС
 Тэги:  дтп, тройное, харьков, салтовка, павлова
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.04 Криминал и происшествия Возле ХАИ сбили насмерть студентку (ФОТО) 17.04 Криминал и происшествия На ХТЗ иномарка врезалась в троллейбус 16.04 Криминал и происшествия Поутру на Салтовке не разошлись элитный Mercedes-Benz GL-class и старенький PEUGEOT
 
 

Видео

Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский". ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 