«Фрацузский паровозик» надолго заблокировал дорогу на Салтовке

Очередное тройное ДТП создало огромную пробку по улице Академика Павлова
Ставшие модными, в последнее время, на харьковских дорогах тройные ДТП собирают достаточное количество «благодарных» зрителей, из водителей наглухо заблокированных в пробке, ожидающих пока аварию «разрулят» страховщики и полицейские.
Подобную аварию, наблюдали сегодня возле «Французского бульвара» на Салтовке. Фото выложили в социальные сети.
Идеальное время, разобраться со старыми завалами или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения. В личной жизни день подходит для ответственных шагов.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Дождь начнется еще до рассвета, местами гроза, порывы ветра 15–20 м/с. Но к середине дня распогодится.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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