17.04.2019 14:20

«Фрацузский паровозик» надолго заблокировал дорогу на Салтовке

Очередное тройное ДТП создало огромную пробку по улице Академика Павлова



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Ставшие модными, в последнее время, на харьковских дорогах тройные ДТП собирают достаточное количество «благодарных» зрителей, из водителей наглухо заблокированных в пробке, ожидающих пока аварию «разрулят» страховщики и полицейские.

Подобную аварию, наблюдали сегодня возле «Французского бульвара» на Салтовке. Фото выложили в социальные сети.