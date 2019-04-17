Бездомный вооружился из мусорки и решил разбогатеть

Полицейские изъяли у мужчины 68 патронов различного калибра, банку с порохом и 5 гильз с целым капсюлем.
Идеальное время, разобраться со старыми завалами или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения. В личной жизни день подходит для ответственных шагов.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Дождь начнется еще до рассвета, местами гроза, порывы ветра 15–20 м/с. Но к середине дня распогодится.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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