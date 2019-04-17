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17.04.2019  14:41   

Бездомный вооружился из мусорки и решил разбогатеть

Полицейские изъяли у мужчины 68 патронов различного калибра, банку с порохом и 5 гильз с целым капсюлем.


//hk.npu.gov.uа
16 апреля около 12:00 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение от харьковчанина о том, что к нему обратился незнакомый мужчина и предложил приобрести боеприпасы.
 
При выезде на место происшествия полицейские обнаружили 39-летнего безработного харьковчанина, у которого изъяли патроны и порох.
 
Мужчина пояснил, что искал в мусорном баке бутылки и обнаружил полиэтиленовый пакет с боеприпасами.
 
Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
 
Информация о событии зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  оружие, продажа, харьков
 
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