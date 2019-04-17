Бездомный вооружился из мусорки и решил разбогатеть

17.04.2019 14:41

Полицейские изъяли у мужчины 68 патронов различного калибра, банку с порохом и 5 гильз с целым капсюлем.

16 апреля около 12:00 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение от харьковчанина о том, что к нему обратился незнакомый мужчина и предложил приобрести боеприпасы.

При выезде на место происшествия полицейские обнаружили 39-летнего безработного харьковчанина, у которого изъяли патроны и порох.

Мужчина пояснил, что искал в мусорном баке бутылки и обнаружил полиэтиленовый пакет с боеприпасами.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Информация о событии зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.