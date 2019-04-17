17.04.2019 15:01

В Пересечном пытались ограбить гослотерею: раненый охранник в больнице

32-летний пострадавший с проникающим ранением живота и резаной раной руки был госпитализирован в Харьковскую областную клиническую больницу.



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Попытка ограбления произошла 16 апреля в 3:20 в поселке Пересечное. Реализатор заведения рассказала полицейским, что в помещение павильона лотерейного клуба забежал неизвестный мужчина и начал ей угрожать пистолетом. Охранник попытался остановить грабителя, но получил ранения в живот ножом. После совершенного злоумышленник скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.



Работники Дергачевского отдела полиции осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и установили приметы злоумышленника. На вид правонарушителю около 30 лет, рост высокий, худощавого телосложения, был одет в спортивный костюм с капюшоном. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.