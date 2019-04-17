17.04.2019 16:41

Любители выставлять видео своих незаконных похождений могут за это поплатиться (ВИДЕО)

Видео, на котором подростки грубо нарушают публичный порядок, было обнаружено во время мониторинга сети Интернет.



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Как сообщает ГУ Нацполиции Харькова проводит проверку по факту повреждения коммунального имущества несовершеннолетними.

В Киевский отдел полиции с заявлением обратились представители коммунального предприятия Харькова, которые сообщили о повреждении скамейки в сквере города.

Как рассказал инспектор отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Харьковской области Константин Шеремет, информация о событии зарегистрирована в Журнале заявлений и сообщений граждан. Сумма материального ущерба устанавливается.

Сотрудники ювенальной превенции уже установили личности парней, которые фигурируют на видео. Сейчас проверяется их причастность к совершению правонарушения, а также других аналогичных нарушений.