Любители выставлять видео своих незаконных похождений могут за это поплатиться (ВИДЕО)

Видео, на котором подростки грубо нарушают публичный порядок, было обнаружено во время мониторинга сети Интернет.
Идеальное время, разобраться со старыми завалами или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения. В личной жизни день подходит для ответственных шагов.
Ночью местами в воздухе заморозки до 4 градусов мороза. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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