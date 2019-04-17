17.04.2019 17:31

Убийце известного харьковского адвоката огласили приговор

Иностранца, который убил юриста весной 2016-го, присудили 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



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В марте 2016 года двое мужчин решили ограбить и убить юриста. Один из них ранее был знаком с адвокатом и неоднократно гостил у юриста дома.



Чтобы реализовать свой преступный план злоумышленники договорились с потерпевшим о встрече у него дома. Они беспрепятственно попали в квартиру – адвокат сам открыл входную дверь и пустил убийц в помещение. Во время разговора знакомый схватил адвоката за шею и начал душить. Осужденный в это время держал руки жертвы.



После расправы над адвокатом, молодые обыскали квартиру и завладели его имуществом на общую сумму более 350 тысяч гривен. Забрали драгоценности, фотоаппарат, мобильные телефоны, деньги и тому подобное.



Осужденного задержали в апреле того же года в Киеве. У него дома правоохранители нашли часть похищенных вещей адвоката.



Второй участник убийства (30-летнего мужчину) нашли мертвым в Одессе - без признаков насильственной смерти. При нем были ювелирные изделия, принадлежавшие адвокату.

Дзержинский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры области и признал виновным 27-летнего гражданина Азербайджана в умышленном убийстве из корыстных побуждений по предварительному сговору харьковского адвоката (п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).



По информации начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба, суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Пока приговор суда не вступил в силу. Продолжается время на апелляционное обжалование. Злоумышленник, по требованию прокуратуры, находится под стражей.