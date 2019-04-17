17.04.2019 19:07

Смертельное ДТП на трассе: вынесен приговор

Смертельное ДТП с участием двух фур: водитель получил условный срок.



//hk.npu.gov.uа

Змиевский районный суд Харьковской области вынес приговор водителю фуры, в ДТП с участием которой погиб мужчина.

22 декабря 2018 года на трассе "Мерефа - Лозовая - Павлоград" водитель Renault Magnum не выбрал безопасную скорость, из-за чего машину занесло и она выехала на встречную полосу. Там фура столкнулась с автомобилем Scania. Мужчина, находившийся за рулем второго грузовика, погиб на месте.

Во время разбирательства подсудимый признал свою вину и заявил, что выплатил потерпевшей 30 тысяч гривен. Виновник аварии также не стал отрицать факт нарушения правил дорожного движения, но одной из причин трагедии назвал гололед.

Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с двухлетним запретом управлять транспортными средством. Однако тюремное заключение служители Фемиды заменили на три года испытательного срока. Кроме того, водителя обязали выплатить жене погибшего компенсацию морального ущерба в размере 300 тысяч гривен. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.