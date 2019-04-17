17.04.2019 20:03

Харьковская полиция готова ко второму тура выборов Президента Украины

Об этом сообщил начальник Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Сергей Бірбасов.



facebook.com

По его словам, по состоянию на 16 апреля в подразделения ГУНП в Харьковской области поступило 432 заявления и сообщения, связанные с выборами Президента Украины. Вся информация внесена в Журналов единого учета подразделений ГУНП.

После первого тура выборов Президента Украины следователями ГУНП в Харьковской области было зарегистрировано 2 уголовных производства. Всего за период проведения в Украине президентской избирательной кампании 2019 следственными подразделениями ГУНП в Харьковской области зарегистрировано в Едрей 26 уголовных производств, в т.ч. 2 - по ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) и 6 - по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины и другими фактами.

Кроме этого с начала выборов Президента Украины объявлено две подозрения в Богодуховском ОП по факту кражи агитационного кубу и одна - Шевченковском ОП по факту кражи стула и стола с агитационной палатки кандидата в Президенты Украины. Оба уголовных производства окончены и направлены в суд с обвинительными актами.

Начальник Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Сергей Бирбасов отметил, что 21 апреля состоится голосование во втором туре выборов на пост Президента Украины. На территории Харьковской области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальный избирательный участок.

- По проведенным расчетам сил и средств, для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий планируется привлечь около 9000 сотрудников правоохранительных органов - сотрудников полиции, подразделений ДСНС, Нацгвардии и курсантов вузов, - рассказал Сергей Бирбасов. - На каждой избирательном участке также будет нести службу работник из числа подразделений ДСНС. Для реагирования на сообщения об обнаружении взрывоопасных устройств и веществ, а также для обследования ОИК и УИК создано 9 совместных групп взрывотехников.

В день выборов для осуществления совместного патрулирования на улицах и в других общественных местах будут привлечены дополнительно работники полиции УПП и военнослужащие НГУ.

Кроме обеспечения публичного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ бюллетеней и другой избирательное документации в помещениях ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ комиссий и во время их перевозки членами ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ комиссий