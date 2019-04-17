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17.04.2019  20:03   

Харьковская полиция готова ко второму тура выборов Президента Украины

Об этом сообщил начальник Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Сергей Бірбасов.


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 По его словам, по состоянию на 16 апреля в подразделения ГУНП в Харьковской области поступило 432 заявления и сообщения, связанные с выборами Президента Украины.  Вся информация внесена в Журналов единого учета подразделений ГУНП.
 
 После первого тура выборов Президента Украины следователями ГУНП в Харьковской области было зарегистрировано 2 уголовных производства.  Всего за период проведения в Украине президентской избирательной кампании 2019 следственными подразделениями ГУНП в Харьковской области зарегистрировано в Едрей 26 уголовных производств, в т.ч.  2 - по ст.  157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) и 6 - по ст.  160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины и другими фактами.
 
 Кроме этого с начала выборов Президента Украины объявлено две подозрения в Богодуховском ОП по факту кражи агитационного кубу и одна - Шевченковском ОП по факту кражи стула и стола с агитационной палатки кандидата в Президенты Украины.  Оба уголовных производства окончены и направлены в суд с обвинительными актами.
 
 Начальник Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Сергей Бирбасов отметил, что 21 апреля состоится голосование во втором туре выборов на пост Президента Украины.  На территории Харьковской области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальный избирательный участок.
 
 - По проведенным расчетам сил и средств, для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий планируется привлечь около 9000 сотрудников правоохранительных органов - сотрудников полиции, подразделений ДСНС, Нацгвардии и курсантов вузов, - рассказал Сергей Бирбасов.  - На каждой избирательном участке также будет нести службу работник из числа подразделений ДСНС.  Для реагирования на сообщения об обнаружении взрывоопасных устройств и веществ, а также для обследования ОИК и УИК создано 9 совместных групп взрывотехников.
 
 В день выборов для осуществления совместного патрулирования на улицах и в других общественных местах будут привлечены дополнительно работники полиции УПП и военнослужащие НГУ.
 
 Кроме обеспечения публичного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ бюллетеней и другой избирательное документации в помещениях ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ комиссий и во время их перевозки членами ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ комиссий
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  охрана порядка, выборы, харьков
 
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