Гость из Египта протаранил припаркованные автомобили (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 16 апреля около 21:30 на площади Павловской, 8.
Как предварительно установили патрульные, водитель авто Renault Megane совершил столкновение с припаркованными автомобилями Land Rover и Volkswagen Passat.
У водителя автомобиля Renault Megane патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. 21-летний иностранный гражданин отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.
На водителя Renault Megane патрульные составили административные протоколы по ст. 124 КУоАП и ст. 130 КУоАП, а также постановление по ч.2 ст. 126 КУоАП. В дальнейшем админматeриалы пeрeдадут в суд.
Один из пострадавших в ДТП водителей выложил видео инцидента в сеть.
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Видео: Общественный надзор
Самое лучшее, что можно сделать сегодня, – расслабиться, чтобы накопить энергию для будущих свершений. Конечно, если дела позволят.
Ночью местами в воздухе заморозки до 4 градусов мороза. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
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