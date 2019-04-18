18.04.2019 08:21

Гость из Египта протаранил припаркованные автомобили (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 16 апреля около 21:30 на площади Павловской, 8.



// Facebook

Как предварительно установили патрульные, водитель авто Renault Megane совершил столкновение с припаркованными автомобилями Land Rover и Volkswagen Passat.

У водителя автомобиля Renault Megane патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. 21-летний иностранный гражданин отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.



На водителя Renault Megane патрульные составили административные протоколы по ст. 124 КУоАП и ст. 130 КУоАП, а также постановление по ч.2 ст. 126 КУоАП. В дальнейшем админматeриалы пeрeдадут в суд.

Один из пострадавших в ДТП водителей выложил видео инцидента в сеть.

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Видео: Общественный надзор