Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре (ВИДЕО)

В ТЦ «Протон» на ул. Богдана Хмельницкого мужчина устроил стрельбу из травмата.
Об этом сообщили в социальных пабликах Харькова.
«Со слов очевидцев, стрелок начал быковать, к нему подошел охранник и попросил выйти из ТЦ, на что он вытянул ствол. Подбежал один из очевидцев и попытался выбить пистолет. В итоге стрелок пальнул охраннику в щеку и мужику в грудь. После этого его повязали. На место почему-то приехали патрульные, а не спецгруппа. Стрелок орал, что он адвокат из Херсонской области», – говорится в сообщении.
Очевидцы выложили видео задержания стрелка в сеть
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Самое лучшее, что можно сделать сегодня, – расслабиться, чтобы накопить энергию для будущих свершений. Конечно, если дела позволят.
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