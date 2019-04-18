Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре (ВИДЕО)

18.04.2019 09:01

В ТЦ «Протон» на ул. Богдана Хмельницкого мужчина устроил стрельбу из травмата.

Об этом сообщили в социальных пабликах Харькова.

«Со слов очевидцев, стрелок начал быковать, к нему подошел охранник и попросил выйти из ТЦ, на что он вытянул ствол. Подбежал один из очевидцев и попытался выбить пистолет. В итоге стрелок пальнул охраннику в щеку и мужику в грудь. После этого его повязали. На место почему-то приехали патрульные, а не спецгруппа. Стрелок орал, что он адвокат из Херсонской области», – говорится в сообщении.

Очевидцы выложили видео задержания стрелка в сеть

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