18.04.2019 10:29

Бросил гранату во время ссоры: полиция задержала злоумышленника

36-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



// Politeka

В Липецкое отделение полиции обратился 34-летний местный житель и сообщил, что 3 апреля около 21:00 во время ссоры неизвестный бросил в его сторону гранату.

Мужчина успел забежать за дом, когда боеприпас взорвался. С места происшествия изъяты фрагменты гранаты и направлены на экспертизу.



В совершении данного преступления полицейские обоснованно подозревают 36-летнего жителя поселка Рогань Харьковского района. Теперь мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.