Главная Новости Криминал и происшествия Бросил гранату во время ссоры: полиция задержала злоумышленника
18.04.2019  10:29   

Бросил гранату во время ссоры: полиция задержала злоумышленника

36-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.


// Politeka

В Липецкое отделение полиции обратился 34-летний местный житель и сообщил, что 3 апреля около 21:00 во время ссоры неизвестный бросил в его сторону гранату.

Мужчина успел забежать за дом, когда боеприпас взорвался. С места происшествия изъяты фрагменты гранаты и направлены на экспертизу.

В совершении данного преступления полицейские обоснованно подозревают 36-летнего жителя поселка Рогань Харьковского района. Теперь мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.03 Криминал и происшествия Возле жилого дома на Валентиновской улице нашли мину 19.03 Криминал и происшествия Возле кафе взорвали гранату (ВИДЕО, ФОТО) 15.03 Криминал и происшествия Возле детского сада нашли корпус гранаты (ФОТО)
 
 

Видео

На Северной Салтовке построят новую троллейбусную линию
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 