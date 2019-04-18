Бросил гранату во время ссоры: полиция задержала злоумышленника

36-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В Липецкое отделение полиции обратился 34-летний местный житель и сообщил, что 3 апреля около 21:00 во время ссоры неизвестный бросил в его сторону гранату.
Мужчина успел забежать за дом, когда боеприпас взорвался. С места происшествия изъяты фрагменты гранаты и направлены на экспертизу.
В совершении данного преступления полицейские обоснованно подозревают 36-летнего жителя поселка Рогань Харьковского района. Теперь мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Самое лучшее, что можно сделать сегодня, – расслабиться, чтобы накопить энергию для будущих свершений. Конечно, если дела позволят.
Ночью местами в воздухе заморозки до 4 градусов мороза. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
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