Силовики перекрыли очередной канал распространения наркотиков

Наркосодержащие лекарства без рецепта: прокуратура утвердила обвинение трем работникам аптечной сети
Лозовская местная прокуратура утвердила обвинение заведующей и двум кассирам сети аптек, подозреваемым в нарушении установленных правил отпуска наркотических средств (ч. 1 ст. 320 УК Украины).
Следствие установило, что работники аптек указанной сети систематически продают наркосодержащие лекарства без рецепта.
«В конце прошлого года проведен ряд оперативных закупок. Так, в трех разных торговых точках фармацевты без колебаний продали таблетки, содержащие в своем составе наркотическое средство кодеин », - рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед.
На сегодня все трое подозреваемых (женщины в возрасте 29, 55 и 54 лет) уволены с занимаемых должностей. Согласно санкции статьи им грозит до 3 лет лишения свободы.
Кроме того, сейчас в рамках отдельного уголовного производства устанавливается возможная причастность к противоправным действиям руководства аптечной сети.
Самое лучшее, что можно сделать сегодня, – расслабиться, чтобы накопить энергию для будущих свершений. Конечно, если дела позволят.
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