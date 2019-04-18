18.04.2019 10:23

Силовики перекрыли очередной канал распространения наркотиков

Наркосодержащие лекарства без рецепта: прокуратура утвердила обвинение трем работникам аптечной сети



// facebook

Лозовская местная прокуратура утвердила обвинение заведующей и двум кассирам сети аптек, подозреваемым в нарушении установленных правил отпуска наркотических средств (ч. 1 ст. 320 УК Украины).

Следствие установило, что работники аптек указанной сети систематически продают наркосодержащие лекарства без рецепта.

«В конце прошлого года проведен ряд оперативных закупок. Так, в трех разных торговых точках фармацевты без колебаний продали таблетки, содержащие в своем составе наркотическое средство кодеин », - рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед.

На сегодня все трое подозреваемых (женщины в возрасте 29, 55 и 54 лет) уволены с занимаемых должностей. Согласно санкции статьи им грозит до 3 лет лишения свободы.

Кроме того, сейчас в рамках отдельного уголовного производства устанавливается возможная причастность к противоправным действиям руководства аптечной сети.