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18.04.2019  10:23   

Силовики перекрыли очередной канал распространения наркотиков

Наркосодержащие лекарства без рецепта: прокуратура утвердила обвинение трем работникам аптечной сети


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Лозовская местная прокуратура утвердила обвинение заведующей и двум кассирам сети аптек, подозреваемым в нарушении установленных правил отпуска наркотических средств (ч. 1 ст. 320 УК Украины).

Следствие установило, что работники аптек указанной сети систематически продают наркосодержащие лекарства без рецепта.

 «В конце прошлого года проведен ряд оперативных закупок. Так, в трех разных торговых точках фармацевты без колебаний продали таблетки, содержащие в своем составе наркотическое средство кодеин », - рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед.

 На сегодня все трое подозреваемых (женщины в возрасте 29, 55 и 54 лет) уволены с занимаемых должностей. Согласно санкции статьи им грозит до 3 лет лишения свободы.

 Кроме того, сейчас в рамках отдельного уголовного производства устанавливается возможная причастность к противоправным действиям руководства аптечной сети.

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харкывськои области
 Тэги:  наркотики, рецепт, харьков, прокуратура, расследование, срок
 
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