Главная Новости Криминал и происшествия На Окружной перевернулся грузовик
18.04.2019  14:20   

На Окружной перевернулся грузовик

Авария произошла 18 апреля около 8:00 на Окружной возле пгт Высокий.


// Тelegram

Там перевернулся грузовик ЗИЛ, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации, водителя автомобиля бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу.

Обстоятельства ДТП установят следователи.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.04 Криминал и происшествия ДТП перед ЗАГСОМ: жестко встретились авто и скутер (ФОТО) 18.04 Криминал и происшествия Гость из Египта протаранил припаркованные автомобили (ВИДЕО, ФОТО) 17.04 Криминал и происшествия Смертельное ДТП на трассе: вынесен приговор
 
 

Видео

На Северной Салтовке построят новую троллейбусную линию
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 