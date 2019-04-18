На Окружной перевернулся грузовик

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 18 апреля Самое лучшее, что можно сделать сегодня, – расслабиться, чтобы накопить энергию для будущих свершений. Конечно, если дела позволят.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 18 апреля Ночью местами в воздухе заморозки до 4 градусов мороза. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.