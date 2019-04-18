На Окружной перевернулся грузовик

Авария произошла 18 апреля около 8:00 на Окружной возле пгт Высокий.
Там перевернулся грузовик ЗИЛ, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительной информации, водителя автомобиля бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу.
Обстоятельства ДТП установят следователи.
Самое лучшее, что можно сделать сегодня, – расслабиться, чтобы накопить энергию для будущих свершений. Конечно, если дела позволят.
Ночью местами в воздухе заморозки до 4 градусов мороза. Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
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