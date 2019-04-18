18.04.2019 14:49

ДТП перед ЗАГСОМ: жестко встретились авто и скутер (ФОТО)

Авария произошла на Валентиновской.



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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, сегодня, 18.04.2019 около 13 часов патрульным поступило сообщение о ДТП на ул. Валентиновський, 31.

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобиль Renault Kangoo и электромотоцикл.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, которого бригада скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу.

Для оформления происшествия и установления всех обстоятельств ДТП на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.