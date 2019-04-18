На Одесской – ДТП с фурой (ФОТО)

Авария произошла около двух часов дня 18 апреля на проспекте Героев Сталинграда, 59.
По предварительной информации, водитель авто МАN с прицепом, меняя направление движения, допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia.
Вследствие ДТП никто из граждан не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.
На водителя МАN патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. Вину водителя определит суд.
По свидетельствам очевидцев, пока оформляли ДТП, было затруднено движение троллейбусов в сторону Одесской.
Самое лучшее, что можно сделать сегодня, – расслабиться, чтобы накопить энергию для будущих свершений. Конечно, если дела позволят.
Переменная облачность, без осадков. Ночью сильные заморозки в воздухе 0-2°мороза, днем до 10° тепла.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
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