18.04.2019 17:02

На Одесской – ДТП с фурой (ФОТО)

Авария произошла около двух часов дня 18 апреля на проспекте Героев Сталинграда, 59.



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По предварительной информации, водитель авто МАN с прицепом, меняя направление движения, допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia.



Вследствие ДТП никто из граждан не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.



На водителя МАN патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. Вину водителя определит суд.

По свидетельствам очевидцев, пока оформляли ДТП, было затруднено движение троллейбусов в сторону Одесской.



