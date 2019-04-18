Подметные письма эволюционировали в «подметные» мобильники (ФОТО)

В Покровской исправительной колонии (№17) предотвращена попытка доставки телефона, спрятанного под стелькой ботинок
17 апреля 2019, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Покровская исправительная колония (№ 17)» было пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.
Так, при выдаче посылки, поступившей на имя имя осужденного Г. от гражданина М., в подошве обуви под стелькой были обнаружены и изъяты мобильный телефон и СИМ-карту мобильного оператора.
По факту изъятия запрещенных предметов составлены соответствующие материалы и проводится проверка.
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