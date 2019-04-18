18.04.2019 19:58

Харьковская аптека свободно продавала наркосодержащий препарат (ФОТО)

Более 2 тысяч пластин медпрепарата с кодтерпин изъяли харьковские полицейские.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, медпрепарат, который содержит наркотическое средство в аптеке продавали без рецепта.

Обнаружили аптеку в Новобаварский районе по улице Полтавский шлях в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 320 (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

17 апреля оперуполномоченными уголовного розыска Новобаварского отдела полиции был проведен санкционированный обыск, в ходе которого полицейские изъяли медицинский препарат.

Проводятся необходимые следственные действия по установлению всех фигурантов преступления.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.